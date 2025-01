Neymar torna al Santos: “Sarà un onore indossare la sacra maglia numero 10”

Il Santos ha riabbracciato uno dei suoi figli prediletti: dopo giorni di attesa è arrivato l’atteso annuncio dell’ingaggio dii Neymar. Il brasiliano ha spiegato in un video i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione: “Sono arrivato al Santos quando ero un bambino, pieno di sogni. Mi ha accolto Vila Belmiro, è lì che sono cresciuto ed ero felice. Il Santos mi ha fatto conoscere il mondo, ma il mio cuore non ha mai smesso di essere bianco e nero. Ricordo ogni esperienza trascorsa qui, ogni momento. Un ricordo vivo, felice ed eterno. Un ricordo che ora voglio rivivere con voi, come è sempre stato. Caro Pelé, il trono e la corona saranno sempre tuoi perché sei eterno. Sarà un onore indossare il numero 10, la maglia sacra che rappresenta tanto per il Santos e per il mondo. Prometto di fare tutto ciò che è in mio potere per continuare a onorare la tua eredità. Avevo detto ‘Me ne vado, ma tornerò’. Vi ricordate? Il principe è tornato”.

Foto: sito Santos