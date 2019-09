Neymar titolare col PSG: il Parc des Princes lo ricopre di fischi. Il video

Questa estate di calciomercato è stata riscaldata dall’inizio alla fine dalla telenovela-Neymar. Il brasiliano aveva reso noto di voler lasciare il PSG per poter far ritorno al Barcellona, salvo dover alzare bandiera bianca proprio nel finale, quando si è accorto che le due società non avrebbero trovato l’accordo. Tutto ciò ha però avuto conseguenze ovviamente nefaste nel rapporto di O’ Ney con i tifosi parigini, che non lo hanno perdonato. Al momento dell’annuncio della formazione titolare schierata oggi da Tuchel nella sfida contro lo Strasburgo, al posto di urlare il nome del brasiliano, dagli spalti del Parc des Princes i sostenitori francesi hanno fatto scendere bordate di fischi. Questo il video dell’accaduto:

Excellent footage from our man @leedavey99 from inside the Virage Auteuil where the biggest ultra group watches matches upon the announcement of Neymar’s involvement in the XI. pic.twitter.com/4EtcfD236u

— Get French Football News (@GFFN) September 14, 2019