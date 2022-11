Neymar sull’infortunio: “Sono il figlio del Dio dell’impossibile. Non mi arrendo, la mia fede è infinita”

Dopo le notizie non proprio confortanti, in merito al suo infortunio alla caviglia, Neymar jr, asso del Brasile, con un post sui social non intende gettare la spugna nel Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “L’orgoglio e l’amore che provo indossando la maglia è inspiegabile. Se Dio mi desse l’opportunità di scegliere un paese in cui nascere, sarebbe il Brasile. Niente nella mia vita è stato scontato o facile, ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non augurare mai del male a qualcuno, ma aiutare chi ha bisogno. Oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera… e di nuovo in un Mondiale. Ho un infortunio sì, è fastidioso, farà male ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare perché farò del mio meglio per aiutare il mio paese, i miei compagni e me stesso. Aspettare a lungo che il nemico mi abbatta in questo modo? Mai! Sono il figlio del Dio dell’impossibile e la mia fede è infinita”.

Foto: twitter Brasile