Neymar sul ritorno al Santos: “Sembra quasi che stia tornando indietro nel tempo”

Neymar ha annunciato pochi minuti fa il suo ritorno al Santos. In un video pubblicato sui social, ha detto che firmerà un contratto con il club che lo ha cresciuto, tornando ad essere un protagonista del calcio brasiliano dopo più di dieci anni. “Ragazzi, sembra quasi che stia tornando indietro nel tempo. Sono qui riunito con amici e familiari. Mi hanno aiutato a scrivere alcune cose. È che non ce la faccio ad aspettare fino a domani. La mia famiglia e i miei amici sanno già la mia decisione. Firmerò il contratto con il Santos Futebol Clube. Voglio ringraziare i tifosi di tutto il mondo, che hanno desiderato tanto questo momento, che potesse realizzarsi. Sono passati quasi 12 anni da quando sono andato via dal villaggio più famoso del mondo. E sembra ieri. Il mio sentimento per il club e per i tifosi non è mai cambiato.”

Foto: Instagram Santos