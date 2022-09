Neymar su Messi: “L’ho aiutato ad ambientarsi a Parigi. Supereremo insieme le difficoltà”

In un’intervista concessa a Dazn, Neymar ha parlato anche del suo compagno di squadra, oggi al Paris Saint-Germain e qualche anno fa al Barcellona, Lionel Messi: “Conosco Leo da molto tempo. L’ho aiutato in campo e in allenamento, parlando con lui. È difficile vivere un cambiamento del genere perché è stato al Barcellona per diversi anni e ora tutto è cambiato, per lui e la sua famiglia. È dura, ma penso che ora stia migliorando e si sente a casa. Voglio che si diverta e voglio che ci divertiamo insieme. Sappiamo di avere molte difficoltà davanti a noi, ma sono sicuro che possiamo superarle insieme“.

Foto: Instagram Neymar