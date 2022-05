Neymar su Messi: “Adattamento difficile, non tutti capiscono le sue giocate”

Intervistato da Canal Football Club, Neymar ha difeso il suo compagno di squadra Lionel Messi: “Leo ha trascorso molti anni al Barcellona, ​​è difficile adattarsi. È difficile cambiare squadra, città, anche la lingua è diversa. Poi c’è lo stile di gioco diverso, con giocatori che non sempre capiscono le giocate. È tutto difficile. Leo, Kylian e io siamo giocatori che vengono sempre giudicati in base alle loro prestazioni, alle loro statistiche, ai titoli vinti. Il rinnovo di Mbappé? Confesso che non lo sapevo, ce l’hanno detto il giorno prima dell’annuncio. Sono molto contento che Kylian abbia deciso di restare. Penso che il progetto del PSG sia quello giusto per la sua carriera ed è un bene che resti“.

Foto: Twitter PSG