Neymar sta con Ronaldo: “Il campionato saudita è meglio della Ligue 1”

Durante l’intervista concessa a CNN Sport, la stella brasiliana dell’Al Hilal, Neymar, ha così parlato del campionato saudita, schierando al fianco di Cristiano Ronaldo sul paragone con il campionato francese: “Il livello della Saudi Pro League sta aumentando e, da quello che vedo, è meglio della Ligue 1. La Ligue 1 ha i suoi lati positivi. Il campionato è molto forte. Ci ho giocato, quindi lo so bene. Oggi, tuttavia, i giocatori della Saudi Pro League sono migliori. L’Arabia Saudita mi ha sorpreso in modo positivo. La gente, il paese, le città, la cultura. Penso che sia un paese in continua crescita. Ospiterà anche la Coppa del Mondo nel 2034, sarà incredibile”.

Foto: Instagram Al-Hilal