Neymar: “Sogniamo il Mondiale, è giunto il momento di andare oltre”

Il Brasile stende la Corea del Sud e vola ai quarti di finale della Coppa del Mondo dove troverà la Croazia. L’uomo più atteso della serata, Neymar ha così parlato dopo il successo della Seleçao, partendo dall’infortunio: “Cosa mi è passato per la mente dopo l’infortunio della prima partita? Ho avuto tanta paura. Arrivavo da una stagione molto buona e subire un infortunio come quello che ho fatto è stato molto difficile. Ho passato la notte a piangere. I miei familiari lo sanno. Ma tutto è andato per il verso giusto. Valeva la fatica di essere rimasto fino alle undici del mattino, quel giorno, a trattare con il fisioterapista, gli altri giorni fino alle cinque del mattino. Ogni sofferenza è valida affinché alla fine possiamo coronare qualcosa di così bello che accadrà”.

Poi ha proseguito parlando della possibilità di vincere il Mondiale: “E’ giunto il momento di andare oltre. Sogniamo il titolo, è ovvio, ma dobbiamo andare per gradi. Mancano ancora tre partite. Siamo molto preparati, con la testa ben concentrata, per vincere questo titolo”.

E sulle condizioni di Pelé: “E’ difficile parlare del momento che Pelé sta attraversando, ma gli auguro tutto il meglio. Spero che torni in buona salute il prima possibile, che possa essersi messo a proprio agio con la vittoria”.

Foto: Instagram Brasile