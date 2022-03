Neymar: “Siamo uniti e vinceremo la Champions. Mbappé sta bene”

Si avvicina il big match di Champions League tra Real Madrid e PSG e Neymar è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita: “Servirà una grande mentalità, dobbiamo fare la partita della vita. Sono felice, pronto per questa sfida dopo averne saltate tante. Giocherò una partita molto importante per la storia del PSG, affronteremo un ottimo avversario. Siamo una squadra unita, questo ci porterà a vincere la Champions. Difendiamo e attacchiamo tutti insieme, abbiamo il 50% delle possibilità“.

Sull’assenza di Casemiro: “È il migliore nel suo ruolo ma il Real ha tanti ottimi giocatori. A noi non importa, dobbiamo fare il massimo per vincere. Per noi è meglio che non ci sia. Non siamo favoriti, abbiamo un vantaggio ma non possiamo fidarci e dobbiamo giocare meglio che a Parigi“.

Sul ritorno in Champions: “Sono felice di essere in campo domani, giocare in Champions è stupendo. Non vediamo l’ora di cominciare e di portare a casa la vittoria. Al Bernabeu ho fatto tanti assist e gol, sono state sempre partite belle. Giocare qui è un piacere per me“.

Su Mbappé: “Sta bene. Sarà una partita speciale per tutti, anche per Messi e Ramos, il più grande rivale e uno che qui è di casa. Giocare contro il Real è fonte di grandi motivazioni“.

Sulla finale a Parigi: “È una motivazione in più, ci fa venire più voglia di arrivarci. Il cammino è cominciato tempo fa, ora dobbiamo fare un altro passo verso l’obiettivo“.

Foto: Twitter PSG