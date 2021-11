Neymar si commuove dopo i gol al Bordeaux: la dedica alla cantante scomparsa

Nella vittoria di ieri del PSG per 2-3 sul Bordeaux, Neymar ha messo ha segno una doppietta che ha permesso agli uomini di Pochettino di portare a casa i tre punti. L’attaccante brasiliano, dopo il primo gol, si è tolto la maglietta di gioco mostrando un’altra maglia sottostante in cui c’era una dedica per l’amica e cantante Marilia Mendoca, scomparsa a 26 anni in un incidente aereo. Anche dopo la seconda rete, il giocatore del PSG ha dedicato il gol alla cantante, facendo un cuore con le mani e indicando il cielo. Neymar ha poi pubblicato un post Instagram in cui ricorda l’amica scomparsa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Foto: Twitter PSG