Neymar si avvicina al Santos: mercoledì il possibile giorno della svolta

Neymar sembrerebbe essere sempre più vicino al Santos, squadra nella quale ha mosso i suoi primi passi da calciatore. L’ex calciatore del Barcellona, infatti, sarebbe intenzionato a lasciare l’Al-Hilal dove nell’ultimo periodo ha trovato pochissimo spazio anche e soprattutto a causa dei tanti infortuni subiti. Su tutti grava la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco per ben 340 giorni. Ad aggiungersi, poi, sono stati diversi ritardi di condizione e un infortunio alla coscia che lo hanno tenuto ai box per altri 113 giorni. Proprio per questo motivo il calciatore classe 92′ vorrebbe solamente tornare a fare ciò che più gli piace: giocare a calcio. E quale miglior posto se non dove è cresciuto sia umanamente che professionalmente. Mercoledì, infatti, potrebbe essere il giorno del suo ritorno a casa. Questo quanto riportato dai media brasiliani e, in particolar modo da O Globo. L’accordo tra le due parti dovrebbe già esser stato chiarito, ma a mancare è chiarezza in merito a ciò che succederà con il club arabo, con il quale Neymar è sotto contratto fino a giugno del 2025. Ciò che starebbe trapelando e che sembrerebbe essere la soluzione più accreditata sarebbe quella di una risoluzione anticipata con l’Al-Hilal.

FOTO: Instagram Al-Hilal