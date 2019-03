Neymar, sfuriata contro arbitro e VAR: “Una vergogna! Non capiscono nulla di calcio”

Neymar non ci sta. L’attaccante brasiliano, ieri assente per infortunio, ha attaccato duramente la squadra arbitrale e il VAR dopo l’eliminazione del suo Psg per mano del Manchester United. L’ex Barcellona contesta il rigore assegnato da Skomina su segnalazione di Irrati dal VAR (mano di Kimpembe su conclusione di Rashford). Queste le sue parole sul proprio account Instagram: “E’ una vergogna! Mettono pure quattro persone che non capiscono nulla di calcio per guardare un’azione al replay. Non esiste! Com’è possibile che uno colpisca di mano se è girato di spalle? Ah, vaff…”.

Foto: Instagram personale Neymar