Neymar saluta Messi, il messaggio social del brasiliano

Si chiude l’avventura di Lionel Messi al PSG. Il campione del Mondo con l’Argentina lascerà Parigi e non è ancora chiaro il suo futuro. In maglia PSG, Messi era tornato a dividere lo spogliatoio con Neymar, suo compagno al Barcellona. O Ney ha voluto lasciare un messaggio pubblico sui suoi profili social per salutare il compagno. Le loro strade sono destinate a separarsi ancora una volta. Il brasiliano scrive: “Fratello.. Non è andata come pensavamo, ma abbiamo provato di tutto. È stato un piacere condividere altri due anni con te.

Buona fortuna nella tua nuova fase e che tu possa essere felice. Ti voglio bene”. Pronta la risposta dell’argentino che commenta: “Grazie Ney! Al di là di tutto, ci siamo divertiti a giocare insieme e condividere ogni giorno. Ti faccio i miei migliori auguri. Oltre ad essere crack, sei una bella persona e questo alla fine è ciò che conta. Ti voglio bene, tantissimo”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram