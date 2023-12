Neymar salterà la Copa America. Il medico del Brasile: “Servono almeno nove mesi di riabilitazione”

Come riportato dall’ANSA, Neymar non prenderà parte con il suo Brasile alla Copa America 2024, in programma a giugno e luglio negli Stati Uniti, a causa del grave infortunio riportato ad ottobre durante la sconfitta per 2-0 contro l’Uruguay a Montevideo, in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. Il medico del Brasile Rodrigo Lasmar ha spiegato: “Sono necessari almeno nove mesi di riabilitazione per tornare a giocare dopo un infortunio del genere, uno dei più gravi per un calciatore. Ci aspettiamo che dopo questo periodo si riprenda completamente, pronto per tornare a giocare ad alto livello, con buoni risultati, senza alcun tipo di restrizione”.

Foto: Instagram Neymar