Neymar salta il ritorno col Bayern, Galtier: “Non lo avremo a disposizione nelle prossime due partite”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida di campionato contro il Nantes ha annunciato il forfait di Neymar nel ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì contro il Bayern Monaco: “Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione. Con la sua assenza giocheremo a due davanti. Non è un’assenza banale, per noi è pesante”.

Foto: Instagram Neymar