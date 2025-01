Neymar verso il ritorno al Santos: un solo ostacolo dall’Al-Hilal

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo ciò che si può dire di Neymar e del Santos. Il calciatore brasiliano infatti, secondo quanto riportato da Globo Esporte, sembrerebbe essere sempre più vicino alla squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi, permettendogli di mettersi in luce innanzi ai top club di tutto il mondo. Certo è che il brasiliano dovrà fare anche i conti con il contratto che lo lega all’Al-Hilal, in scadenza a giugno del 2025. Per il momento le due parti starebbero proprio parlando di ciò in modo da trovare una soluzione che possa andare bene a entrambi. Tutto sembrerebbe ruotare intorno a un prestito, con il calciatore che al termine dei sei mesi sarà padrone del proprio destino. Se tutto dovesse andare per il meglio, e Neymar dovesse tornare, si tratterebbe di un grande regalo per i tifosi del Santos che potrebbero festeggiare in maniera ancor più calda e sentita il ritorno nella Serie A brasiliana. Certo è che se da una parte le qualità del classe ’92 non si discutono, dall’altra ci sarebbe da fare un discorso alquanto approfondito sulle sua tenuta fisica. Nella stagione corrente, infatti, è già rimasto ai box per ben 106 giorni a causa di diversi infortuni e ritardi di condizione.

FOTO: Instagram Al-Hilal