Neymar regolarmente in gruppo. Sergio Ramos salta la sfida contro il suo passato

Sarà come una finale anticipata la sfida tra Paris Saint Germain e Real Madrid, che tra qualche mese potrebbero anche ritrovarsi coinvolte nell’affare Mbappé, diviso tra rinnovo e il trasferimento in Spagna. Oltre che sull’asso francese, Pochettino domani sera potrà contare su Neymar, regolarmente in gruppo nell’allenamento di oggi svolto sotto gli occhi del presidente Al-Khelaifi e del ds Leonardo. Chi, invece, salterà la sfida sarà Sergio Ramos, ancora alle prese con problemi fisici che spesso e volentieri ne hanno impedito l’impiego in stagione. Per il difensore spagnolo, quindi, l’appuntamento con il passato è rinviato.

Foto: Twitter Psg