Neymar racconta l’infortunio: “Un mese di pianti e tanto dolore”

Momento non facile per la stella della Nazionale brasiliana, Neymar jr, che a inizio novembre ha subito un grave infortunio, rompendosi il crociato. Il giocatore dell’Al Hilal ha pubblicato un nuovo video-messaggio su Instagram, in cui ha mostrato tutta la sofferenza dell’ultimo periodo dove ha detto: “Un mese di pianti e tanto dolore. Andiamo avanti”.

Neymar salterà certamente la prossima Copa America con il Brasile, in programma la prossima estate. Dovrebbe riverdersi in campo per l’autunno 2024.

Foto: Instagram Neymar