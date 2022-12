Neymar pubblica le chat: “Rodrygo, è un onore vederti crescere. I rigori li sbaglia chi ha coraggio”

Neymar ha pubblicato la chat scambiata con i compagni dopo l’eliminazione dal Mondiale. E ci sono stati alcuni passaggi con Rodrygo: “Ti scrivo per dirti che sei forte. È un onore vederti crescere nel Brasile. I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli, io ne ho sbagliati molti e ho imparato da ognuno di essi. Ma non mi sono mai arreso. Ti voglio ringraziare, non per il giocatore, ma per il bravo ragazzo che sei, Porterai un’altra coppa al Brasile”.

Rodrygo ha risposto chiedendo ancora scusa: “Grazie di tutto, ma perdonami per aver spezzato il tuo sogno, spero che continuerai con noi per conquistarla insieme, ovviamente se sarà la cosa che riterrai giusta”.

Neymar ha chiuso con una battuta per sdrammatizzare: Poi ti insegno a battere i rigori…”

Foto: Instagram Neymar