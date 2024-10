Neymar non tornerà in nazionale prima del 2025

Secondo il media brasiliano Globo Esporte, la Seleçao e Neymar hanno deciso di comune accordo che il 32enne tornerà in nazionale non prima del 2025. L’attaccante, tornato in campo con l’Al-Hilal il 21 ottobre, un anno dopo il grave infortunio al ginocchio, non prenderà parte alle sfide in programma nel girone del Brasile al fine di evitare un recupero troppo anticipato e raggiungere la migliore forma fisica. Entrambe le parti hanno concordato di lasciare che Neymar guadagnasse minuti di gioco con il proprio club saudita per tornare in nazionale nel marzo 2025, per le partite contro Argentina e Colombia .

Foto: Instagram Neymar