Neymar: “Non sono migliore di Pelé, ho solo battuto il suo record”

Con i due gol che hanno contribuito al 5-1 ai danni della Bolivia, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, Neymar ha superato Pelé nella classifica dei marcatori all-time della Nazionale brasiliana. A fine partita, però, il brasiliano ex PSG mostra grande rispetto verso l’icona appena superata. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Marca: “Sono molto felice. Non avrei mai immaginato di battere quel record. Ma non voglio dire che sono migliore di Pelé solo perché l’ho superato in questo record. Voglio solo scrivere il mio nome nella storia della squadra brasiliana e ringraziare la mia famiglia, che è lontana, e i miei compagni di squadra”.

Foto: Instagram Neymar