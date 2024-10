Neymar: “Nessuno merita il Pallone d’Oro più di Vinicius, è un eroe in Brasile”

A chi andrà il Pallone d’Oro 2024? Anche Neymar ha espresso il suo parere in favore di Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana: “Non c’è nessuno migliore di lui. Ha fatto una stagione meravigliosa, lo sostengo sicuramente per il Pallone d’Oro. Vini se lo merita, è un lottatore, ha sofferto tanto nella sua vita. Ha superato tutte le critiche e adesso per noi è un idolo, un grande eroe”.

Foto: Instagram Real