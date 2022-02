Neymar: “Mi piacerebbe giocare negli Usa. Non mi ritirerò a 32 anni”

Presente in una diretta Twitch insieme a Ronaldo, Neymar ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro iniziando dal possibile ritorno in Brasile: “Non so se tornerò in Brasile. Ho qualche dubbio al riguardo. Mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti. Vorrei giocarci almeno per una stagione”.

Sul ritiro: “Era uno scherzo fatto agli amici quello del ritiro a 32 anni. Non ho un’idea ben precisa sul ritiro, giocherò fino a quando terrò mentalmente. Se la mia salute mentale e fisica sarà ok, continuerò. Il mio contratto con il PSG scadrà quando avrò 34 anni, quindi fino a quel momento continuerò sicuramente”

Sulla stagione del PSG: “Stiamo lavorando duramente e, certamente, abbiamo bisogno di migliorare un altro po’. Intanto speriamo di fare la storia battendo ancora il Real Madrid“.

Sul Brasile e la possibilità di superare Pelé (a 77 gol, 7 in più di Neymar) come miglior marcatore della Nazionale verdeoro: “L’obiettivo che tutti vogliono raggiungere è quello di vincere i Mondiali. Sarebbe un onore diventare il miglior marcatore della storia del Brasile e sarei bugiardo se dicessi che la cosa non mi interessa. È uno dei miei obiettivi personali e spero di raggiungerlo. Spero di superare Pelè perché è un idolo per tutti in Brasile“.

Foto: Twitter PSG