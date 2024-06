Neymar: “L’ho sempre detto. In futuro mi piacerebbe giocare nel Flamengo”

Neymar Junior ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Flamengo. L’attaccante dell’Al-Hilal ha confidato il suo desiderio di vestire un giorno la maglia rossonera: “L’ho sempre detto. Ovviamente il Flamengo è la mia seconda squadra preferita, perché la prima è il Santos. Con tutto il rispetto per la squadra che mi ha cresciuto e di cui sono tifoso fin da quando ero piccolo, ho un grande affetto anche per il Flamengo e ovviamente sarebbe un grandissimo piacere se un giorno potessi giocare qui. Non so se succederà, solo Dio lo sa: ho ancora un contratto con l’Al-Hilal e nessuno conosce il futuro”.à

Foto: Instagram Al Hilal