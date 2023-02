Neymar: “Le critiche sono legittime, farò del mio meglio fino alla fine della stagione”

Neymar è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco: “Le critiche sono legittime, ognuno ha la propria opinione e il proprio punto di vista che rispetto. Sto facendo del mio meglio per il club e per la squadra, lo farò fino alla fine della stagione. Mi sento bene, fisicamente e mentalmente. Ho molta fiducia in me stesso, conosco le mie capacità e le mie qualità”.

Foto: Instagram Neymar