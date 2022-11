Neymar tenta l’impresa, ma la caviglia fa paura. Il brasiliano è già a lavoro per recuperare, ma soprattutto per sgonfiare la caviglia. La testimonianza delle sue condizioni arriva direttamente dai social di O’Ney che mostra la propria articolazione con un messaggio per dar fiducia al Brasile: “Andiamo“. La caviglia spaventa, ma il brasiliano farà di tutto per recuperare.