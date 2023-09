Neymar: “La Saudi Pro League? Non so se attualmente sia meglio della Ligue 1. Ma potrebbe diventarlo”

Neymar jr ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Brasile, parlando della differenza tra Saudi Pro League e Ligue1: “La Saudi Pro League? Il calcio è lo stesso ovunque, difesa, attacco, vince chi segna. Quindi differenze non ce ne sono da nessuna parte. Certo poi cambiano gli interpreti, la velocità delle azioni, il modo di interpretare le partite. Se sia meglio della Ligue 1? No so se attualmente lo sia, ma potrebbe diventarlo”.

Foto: Instagram Al Hilal