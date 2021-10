Neymar: “Io troppo festaiolo? Da 12 anni mi prendo cura di me stesso. Basta giudicarmi”

Neymar, attaccante del PSG, ha rilasciato un’intervista al canale Youtube Fui Clear? in cui ha parlato della sua vita privata, difendendosi dalle critiche nei suoi confronti. Ecco le parole del brasiliano: “Esco quando posso, quando so che non mi allenerò il giorno dopo. Qual è il problema? Chiedo rispetto perché la gente dice: ‘Neymar non ha cura di sé, Neymar questo, Neymar quello’. Ma uno che non si prende cura di se stesso come fa a restare al vertice per 12 anni? Questa è una cosa che nessuno capisce“.

L’attaccante prosegue: “So bene come prendermi cura di me stesso, ho un fisioterapista e un preparatore atletico praticamente 24 ore al giorno. Devo essere giudicato per quel che faccio in campo. Non nel privato: è la mia vita e sono libero di fare quel che voglio“.

Foto: Twitter personale Neymar