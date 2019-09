Neymar, il padre allo scoperto: “Barça? Abbiamo lottato per trovare l’accordo col Psg”

Il padre-agente di Neymar torna a parlare. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di FootMercato: “Come agente ti senti debole quando non c’è una struttura che ti consenta di lasciare il club e di andare altrove. Non esisteva una clausola di risoluzione e questo ha reso tutto più difficile. Barcellona? Un brasiliano vuole stare solo dove si sente felice. E a Barcellona è stato molto felice. Quando i suoi amici gli hanno chiesto se voleva tornare, si è commosso. Abbiamo lottato per cercare un accordo con il Psg, abbiamo fatto il massimo per lui”.

Foto: AS