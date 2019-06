Neymar, il medico del Brasile: “Gli infortuni dipendono dal suo stile di gioco”

Ennesimo infortunio per Neymar. Il brasiliano del Psg non parteciperà all’imminente Copa America a causa del problema ai legamenti della caviglia subito nell’amichevole contro il Qatar. Il medico della nazionale verdeoro ha spiegato quali ragioni si nascondono dietro i guai fisici di O’ Ney, queste le parole di Rodrigo Lasmar ai microfoni di Globoesporte: “Le fratture al metatarso e la distorsione della caviglia non hanno una correlazione diretta, sebbene siano stati provocati dalla stessa azione. La prima volta che è successo, il movimento del piede e della caviglia ha portato a una frattura alla base del quinto metatarso e a una rottura di due legamenti della caviglia. Ora è capitato per la stessa azione, per una fatalità ma soprattutto per il suo stile di gioco… Lui riceve un fallo, protegge, cerca lo strappo e il suo piede finisce per girarsi… Questa volta non gli è successo niente nel metatarso, ma ha subito la rottura del legamento”.

Foto: AS