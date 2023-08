Neymar: “Il campionato saudita sta crescendo. Tutti davano per pazzo CR7. E’ stato un pioniere”

Neymar ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Al Hilal, dopo la sua ufficialità del trasferimento, arrivata a Ferragosto.

Il brasiliano, ex PSG, ha parlato tanto del campionato saudita: “Sono entusiasta di fare la storia ad Al Hilal. Sono motivato dalle sfide. Quando trovi una sfida del genere, fa bene alla tua autostima, sono qui per aiutare il Saudi Pro La lega si evolve sempre di più”.

Neymar ha sottolineato quanto il calcio arabo stia diventando sempre più competitivo: “Stanno cambiando molto, hanno fatto molti acquisti. Saranno molto competitivi, ancora di più con questi acquisti. Spero che il Il club può fare una grande campagna e raggiungere i propri obiettivi. Penso che la competitività sia importante, ecco perché sono venuto qui”.

CR7 pioniere: “Cristiano Ronaldo è stato il pioniere di tutto questo, tutti lo chiamavano pazzo, un folle a lasciare l’Europa, e oggi vediamo che il campionato dell’Arabia Saudita sta crescendo sempre di più. E io sono qui per contribuire in questa crescita”.

Foto: twitter personale