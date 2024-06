Neymar: “Giocatore chiave del Brasile? Rodrygo. È una stella, la 10 gli porterà fortuna”

Intervenuto ai microfoni di AS, Neymar, ha così parlato del Brasile in vista dell’esordio in Copa América: “Il giocatore chiave per il Brasile? Per me è Rodrygo, perché Vini (Vinicius, ndr) giocherà come sa, ma Rodrygo credo sia molto diverso. È una stella e la maglia numero 10 gli porterà sicuramente molta fortuna”, le parole di Neymar raccolte da AS. Poche ma importanti parole spese anche per il gioiellino fresco di firma con il Chelsea, Estêvão, che ha segnato nuovamente con la maglia del Palmeiras nel match contro la Juventude: “È un grande talento che sta emergendo nel calcio brasiliano di oggi. Penso che diventerà un genio”, ha garantito il 32enne.

Foto: Instagram Rodrygo