Neymar: “Giocare nuovamente con Messi e Suarez sarebbe incredibile”

In un’intervista alla CNN, Neymar ha parlato delle voci che lo vorrebbero lasciare l’Arabia Saudita per andare negli Stati Uniti, ricongiungendosi a Miami con gli ex compagni e amici blaugrana Messi e Suarez.

“Ovviamente giocare di nuovo con Messi e Suarez sarebbe incredibile. Sono miei amici. Ci parliamo ancora. Sarebbe interessante riproporre questo trio. Sono felice ad Al-Hilal, sono felice in Arabia Saudita, ma chi lo sa? Il calcio è pieno di sorprese. Quando abbiamo saputo che avrei lasciato il Paris Saint-Germain, la finestra di trasferimento negli Stati Uniti era chiusa, quindi non avevo questa opzione “.

Foto: Sito Uefa