Neymar fuori dalla lista dei convocati per l’amichevole contro l’Inter

Il Paris Saint Germain ha diramato poco fa la lista dei convocati per l’amichevole contro l’Inter che si disputerà sabato. Tra l’elenco non risulta Neymar, sempre più al centro del mercato in questi ultimi giorni.

Foto: Sito Paris Saint Germain