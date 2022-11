Neymar-Flamengo, il presidente: “Sarebbe un sogno, ma guadagna troppo per noi”

Dopo aver smentito le voci relative ad un possibile acquisto di Cristiano Ronaldo, Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, intervenuto al podcast Papo Reto, ha allontanato anche l’eventualità di un ritorno in Brasile da parte di Neymar: “Non so quanto guadagna, ma ho sentito che sarà una cifra vicina a 4 milioni di euro al mese. Se consideriamo ciò, non vorrà venire qui visto quello che posso offrirgli. Avrà una migliore proposta da fuori, è naturale, è il mercato. Ci sono club con budget molto più alti del nostro, che saranno interessati ad un giocatore eccezionale come Neymar. Averlo sarebbe un sogno per qualsiasi società in Brasile, non ho dubbi. Penso che non giocherà in patria per un po’ di tempo perché è eccezionale e i club che possono pagare gli stipendi di giocatori eccezionali come lui qui non ci sono”.

Foto: Neymar Instagram