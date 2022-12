Neymar: “È un incubo. Non riesco a crederci, questa sconfitta farà male per molto tempo”

Il Brasile dice addio al Mondiale, decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos dal dischetto. Neymar ha così parlato dopo la dolorosa uscita di scena della Seleça0 dai Mondiali: “È un incubo. Non riesco a credere a quel che sta succedendo. Questa sconfitta farà male per molto tempo, ecco perché sono così triste. Vorrei ringraziare i tifosi brasiliani per il sostegno. Purtroppo non abbiamo realizzato i nostri sogni ma questo fa parte del calcio. Ora è il momento di tornare a casa, piangere e soffrire per la sconfitta”.

Foto: Instagram Neymar