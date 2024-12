Neymar e l’amaro addio al PSG: “Luis Enrique e il club non mi volevano più. Al Hilal scelta giusta”

In un’intervista rilasciata a RMC Sport, Neymar ha parlato del contestato e amaro addio al PSG. La stella brasiliana racconta che i rapporti con la piazza, il club e il tecnico si erano irrimediabilmente incrinati.

“Ho deciso di lasciare il PSG e mi è arrivata questa offerta per unirmi all’Al Hilal…. Ho ricevuto l’offerta subito dopo essere partito, perché semplicemente non ero felice lì, al PSG. Il club e l’allenatore (Luis Enrique, ndr) non mi volevano più. Ne avevano già parlato con me, quindi dovevo prendere una decisione. E l’offerta dell’Al Hilal mi è piaciuta. Per me c’è stata un’ingiustizia, perché ho sempre dato tutto in campo. Non ho nessun rancore, ma sono un po’ triste per come mi hanno trattato i tifosi, soprattutto quando venivano a casa mia, quando mi volevano invadere la mia casa, insultandomi o cercando di picchiarmi. Per me hanno oltrepassato il limite”.

Foto: Instagram Neymar