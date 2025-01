Neymar e il retroscena sul PSG: “Mbappé era geloso di Messi”

Intervenuto nel podcast di Romario, Neymar (escluso nelle ultime ore dalle liste dell’Al-Hilal), ha svelato alcuni retroscena dei temi del PSG legati al rapporto con Messi e Mbappé. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Con Mbappé ho avuto dei momenti difficili, abbiamo litigato un po’, ma per noi è stato fondamentale quando è arrivato. Lo chiamavo ragazzo d’oro. Giocavo sempre con lui, dicevo che sarebbe stato uno dei migliori. L’ho aiutato, gli ho parlato, è venuto a casa mia, abbiamo cenato insieme, avevamo un bel rapporto. Abbiamo avuto degli anni buoni di collaborazione, ma dopo l’arrivo di Messi è diventato un po’ geloso. Non voleva condividermi con nessuno. E poi ci sono stati dei litigi, un cambio di comportamento. È bello avere un ego, ma devi sapere che non giochi da solo. In quella squadra c’era tanto ego, e non può funzionare in questo modo. Se nessuno corre e nessuno aiuta, è impossibile vincere qualcosa”.

Foto: X PSG