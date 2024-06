Neymar è certo: “Pallone d’Oro? A Vinicius”

Neymar jr. a margine di un evento in Brasile, si è espresso sulla possibile vittoria del Pallone d’Oro 2024 di Vinicius, protagonista in finale di Champions con il Real Madrid e ora stella del Brasile in Copa America.

Queste le parole di Neymar: “Certo che il Pallone d’Oro è suo, lo spero. Gli ho mandato un messaggio prima della finale e un altro dopo. È sicuro che vincerà il Pallone d’Oro, è incredibile e porta orgogliosamente i colori del nostro paese in tutto il mondo”.

Neymar non potrà esserci in Copa America per un grave infortunio ai legamenti subito in autunno.

Foto: Instagram Neymar