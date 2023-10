Neymar dopo l’infortunio: “È il momento peggiore. Questa volta avrò ancora più bisogno dei miei cari”

Messaggio di Neymar nella notte, a seguito del grave infortunio rimediato nel corso della partita contro l’Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’asso brasiliano ha terminato anzitempo la stagione sebbene non siano stati specificati i tempi di recupero. Questo quanto il giocatore ha postato sui social: “È un momento molto triste, il peggiore. So di essere forte ma questa volta avrò ancora più bisogno dei miei cari. Non è facile subire un infortuinio e sottoporsi a chirurgia, immaginando di rimettere tutto a posto dopo 4 mesi di guarigione. Ho fede, anche troppa… Ma la forza la metto nelle mani di Dio perché possa rinnovare le mie. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”.

Foto: Instagram Neymar