Neymar dopo il rinnovo: “Qui cresciuto come persona. Voglio far parte della storia del Psg e vincere molti trofei”

Ai microfoni ufficiali del Psg, Neymar, fresco di rinnovo, ha parlato delle sue ambizioni col club parigino: “Sono molto felice di poter continuare la mia avventura qui. Sono molto contento a Parigi e orgoglioso di far parte di questa rosa, di lavorare con questi giocatori, un grande allenatore e di far parte della storia di questo club. Tutto questo mi fa credere ancora di più in questo grande progetto. Sono cresciuto come persona qui, come essere umano e anche come giocatore. Quindi sono molto felice di prolungare il mio contratto e spero di vincere molti altri trofei qui”.

Foto: Twitter Psg