Neymar contestato dai tifosi: “Chiede permessi per partecipare a feste, poteva farlo anche per salutare Pelé”

Dal Brasile piovono parecchie critiche a Neymar per l’assenza ai funerali di Pelè, tenutosi oggi. Come riporta AS, tanti tifosi brasiliani si sono scagliati contro il numero 10 della nazionale, per l’assenza all’addio alla leggenda del calcio brasiliano.

“Avrebbe anche potuto fare pressioni al PSG per venire. Ha fatto pressioni varie volte per venire a delle feste, poteva anche chiedere al PSG un permesso per dire addio a Pelè. Credo che Neymar, come calciatore brasiliano, fosse obbligato a venire a vedere la salma di Pelè. Era un qualcosa di importante per tutto il calcio brasiliano”.

Questo è uno dei commenti di tifosi inferociti con l’attaccante del PSG. Insomma, Neymar, non partecipando al funerale di Pelé, non ha fatto proprio una bella figura.

