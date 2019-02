Neymar confessa: “Messi speciale, mi ha aiutato nei momenti bui. Piansi per due giorni quando…”

Neymar, attaccante del Paris Saint-Germain, attualmente in Brasile per curare il recente infortunio, ha parlato a Esporte Espectacular soffermandosi anche sul suo rapporto con Leo Messi: “Lo dico sempre e lo ripeto anche adesso. Quando avevo bisogno di aiuto, il migliore del mondo (Messi, ndr) mi ha aiutato parecchio ed è stato carino nei miei confronti. Mi ha dato l’amore di cui avevo bisogno. Una possibile richiesta di Messi affinché io torni al Barcellona? Anche se con Messi abbiamo un rapporto speciale, credo sia davvero difficile, molto difficile. Quando arrivai in Spagna mi mandò subito un messaggio. C’era scritto: ‘Sono qui per aiutarti’ e mi ha consigliato di non temere nessuno al Barcellona e di giocare e affrontare tutto col mio carattere. L’infortunio? Questa volta è stato davvero difficile accettarlo. Sono rimasto chiuso in casa per due giorni a piangere”.

Foto: Twitter ufficiale Psg