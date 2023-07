Neymar: “Con Messi abbiamo passato degli anni difficili a Parigi”

Neymar torna a parlare, e lo ha fatto in una diretta Twitch durante il programma “Que papinho”, popolare in Brasile. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni, riportate Marca: “A Parigi sto bene, purtroppo non abbiamo vinto la Champions che era un nostro obiettivo ma qui sono felice, a prescindere da ciò che provano i tifosi. Messi? A Miami vivrà una grande esperienza, è stata una buona scelta. Purtroppo negli ultimi anni non abbiamo fatto il massimo, ma a volte il calcio è ingiusto”.

Foto: Instagram Neymar