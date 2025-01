Neymar come Ronaldo: “La Saudi Pro League sta crescendo. Oggi è più competitiva della Ligue 1”

Hanno fatto molto discutere le parole di qualche tempo fa pronunciate da Cristiano Ronaldo, che ha espresso il suo parere riguardo il campionato saudita, secondo lui maggiormente competitivo della Ligue 1 francese. In un’intervista rilasciata alla CNN, Neymar (che in Ligue 1 ci ha giocato) ha riconfermato quanto detto dal fuoriclasse portoghese. Chiaramente le dichiarazioni sono fortemente indirizzate dal fatto che entrambi oggi militino in squadre saudite, ma le discussioni sul tema in Europa (e in Francia soprattutto) continuano a essere accesissime. Qui di seguito le parole del brasiliano.

“Se la Saudi Pro League è più competitiva della Ligue 1? Oggi penso di sì. Il livello della Saudi Pro League sta crescendo e da quello che vedo è migliore della Ligue 1. La Ligue 1 ha i suoi vantaggi. È un campionato molto forte. Ci ho giocato, quindi lo conosco bene. L’Arabia Saudita mi ha sorpreso positivamente. La gente, il paese, le città, la cultura. Penso che sia un paese che continua a svilupparsi. Il Paese ospiterà anche la Coppa del Mondo nel 2034, che penso sarà incredibile”.

Nonostante le parole al miele, l’ex PSG sembra comunque intenzionato a lasciare il Medio Oriente, per via di una condizione fisica che continua a essere precaria, e che potrebbe spingere l’Al-Hilal a lasciare andare il giocatore.

Foto: Instagram Al-Hilal