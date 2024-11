Neymar candida l’Arabia Saudita per i Mondiali 2034: “Attirerà tante stelle”

L’Arabia Saudita ha ufficialmente lanciato la sua candidatura per ospitare la Coppa del Mondo 2034, con Neymar, che si è fatto ambasciatore del progetto. In una recente intervista, il brasiliano ha dichiarato di essere “molto felice” nella sua attuale esperienza. Aggiungendo: “L’opportunità di giocare qui e vivere in un paese come questo è molto importante per la gente. È per questo che dico sempre di essere stato molto ben accolto qui. Sono molto felice e sono certo che le cose andranno solo meglio. Sicuramente, altre stelle verranno qui,” ha detto l’ex Barcellona e PSG.

“Credo che molti avranno l’opportunità di venire qui, e penso che tutti dovrebbero avere la possibilità di vivere ciò che ho vissuto io qui,” le parole della stella dell’Al Hilal. È interessante notare che il club sembra non essere particolarmente motivato a trattenere il brasiliano e sia già alla ricerca di una nuova superstella per il mercato estivo.

Foto: Instagram Al Hilal