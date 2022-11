Neymar applaude Casemiro: “È il miglior volante del mondo da molto tempo”

Neymar, al momento, non può scendere in campo con il suo Brasile, ma la sua testa e il suo cuore sono in campo insieme ai compagni della Seleçao. E dopo il passaggio del turno dei verdeoro grazie alla vittoria sulla Svizzera per 1-0, O’Ney applaude Casemiro, il match-winner di oggi: “È il miglior volante del mondo da molto tempo”. Il volante è il tipico numero 5, il centrocampista un po’ regista e un po’ incontrista. Ruolo che incarna alla perfezione le caratteristiche di Casemiro.

Foto: Twitter Fifa