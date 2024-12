Neymar, a rischio il suo inserimento in lista per il campionato saudita: l’Al-Hilal vuole garanzie fisiche

L’avventura di Neymar all’Al-Hilal è a un bivio. Dopo più di un anno di assenza e la rottura del legamento crociato del ginocchio, il brasiliano è tornato in campo nella Champions League asiatica, circa due mesi fa. Ma al fuoriclasse brasiliano son bastati solo 10 giorni per accusare un nuovo problema fisico, anche questo abbastanza grave. Non essendo tesserato dal suo club per la prima parte di stagione della Saudi Pro League, Neymar puntava sulle partite di C1 per riprendere gradualmente il ritmo partita, ma ciò non è stato possibile. Ad oggi il brasiliano è a una buona fase del recupero, ma il club saudita ha forti dubbi sulla sua integrità fisica e teme nuove ricadute. Secondo fonti vicine al club, l’Al-Hilal sarebbe intenzionato a non inserire Neymar in lista, decisione che porterebbe il giocatore a decisioni drastiche sul suo futuro in Saudi Pro League. D’altro canto, il tecnico Jorge Jesus non vuole sprecare uno slot in lista da dedicare all’ex PSG, col rischio di doverne nuovamente fare a meno durante lo svolgersi della competizione.

Foto: Instagram Al-Hilal