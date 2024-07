Newcastle, Tonali: ritorno in campo vicino

Sandro Tonali vede la luce in fondo al tunnel, manca sempre meno al suo ritorno in campo. Nella serata di ieri l’account Instagram del club inglese ha immortalato l’ex giocatore del Milan durante un allenamento in palestra. Dalla squalifica impostagli dal tribunale FIGC sono passati 9 mesi: 18 mesi, di cui 8 convertiti in pene accessorie, a partire dal 27 ottobre 2023. Una sanzione che la FA ha deciso di non peggiorare, perché dopo ulteriori indagini da parte della federazione britannica è stata inflitta un’ulteriore squalifica di due mesi, però con la condizionale. Questo comporta che la squalifica sia sospesa fino alla fine della stagione 2024-2025. Non cambia perciò la data del rientro per giocare con il Newcastle: 28 Agosto 2024.

Foto: twitter Newcastle