Il Newcastle saudita preoccupa i club di Premier: si pensa ad un fronte comune per bloccare le cessioni dei giocatori ai Magpies

L’arrivo del fondo saudita in Premier League ha sicuramente creato tensione tra le società presenti che dopo aver votato per una legge contro le sponsorizzazioni interne ora proveranno ad ostacolare ulteriormente il Newcastle creando un fronte di blocco legato alla vendita dei propri giocatori ai Magpies. Il loro obiettivo sarebbe quello di vederli retrocedere per un ridimensionamento del potere di PIF. Lo riporta il Telegraph.

FOTO: Logo Premier League